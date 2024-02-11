ВСУ не смогли воссоздать линию Суровикина: новости СВО на вечер 11 февраля Журналист Бутусов: у Украины нет укреплений, даже близко похожих на российские

Фото: МО Укранины

Командование Вооруженных сил Украины не смогло создать такие же подготовленные линии обороны, как у России, заявил главред сайта «Цензор.нет» и экс-советник Минобороны Украины Юрий Бутусов. По его словам, это является следствием нехватки спецтехники и бетона. Строительство укреплений сводится к рытью окопов силами военнослужащих ВСУ с лопатами, отметил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения утром 11 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

В Авдеевке за один день погибли три женщины-военнослужащие ВСУ

Telegram-канал «Шепот фронта» сообщил о третьей убитой в Авдеевке за день женщине, служившей в рядах Вооруженных сил Украины. По данным канала, ее звали Наталья Бокоч. Она погибла 10 февраля. Канал уточняет, что ранее были убиты еще две женщины, служившие в ВСУ, 1993 и 2001 года рождения.

Десантники установили триколор во взятом под контроль селе в ДНР

Тульские десантники установили флаг России в центре взятого под контроль населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике. Триколор был установлен у мемориала участникам Великой Отечественной войны в честь дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом. Соответствующее видео появилось в Сети.

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с высказыванием, что Крым и Донбасс останутся российскими. В его комментарии к посту Wall Street Silver в социальной сети X (Twitter) говорится о том, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.

На Украине сообщили о поврежденных объектах в Николаевской области

Ряд объектов инфраструктуры в Николаеве и Николаевской области получили повреждения в ночь на 11 февраля, заявила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, в Николаевской области несколько таких объектов получили повреждения во время воздушной тревоги, а в Николаеве вспыхнул пожар.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в результате серии взрывов в городе возник пожар. В Одесской области в ночь на 11 февраля сработали средства противовоздушной обороны.

7,9 тысячи абонентов остались без света в результате обстрела Вооруженными силами Украины трансформаторной станции в Каховке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, атака ВСУ произошла накануне поздно вечером. Вварийно-восстановительные работы начались утром 11 февраля.

Фото: t.me/dsns_telegram

Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ. Ранее эту должность занимал Александр Сырский, который стал главнокомандующим украинской армией.

Российский военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что новый командующий Сухопутными войсками ВСУ — «пренеприятнейшая личность». По его словам, в России Сырский был объявлен военным преступником. Пепенджиев отметил, что Павлюк получил новую должность, так как может принимать «жесткие и даже жестокие меры» в отношении мобилизованных украинцев. Эксперт предположил, что одна из задач, которую поставили перед главкомом ВСУ, — не дать фронту «рассыпаться».

ВСУ совершили серию атак на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали населенные пункты в четырех районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов ранения получили три человека. Под удар ВСУ попали Краснояружский, Волоконовский и Белгородский районы. Гладков уточнил, что обошлось без разрушений.

Украинская «Баба-яга» не защитилась от «Умки»

БПЛА «Умка» ВС России в ночном бою победил тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-яга» Вооруженных сил Украины, сообщил командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным Якорь. По его словам, бой произошел на Херсонском направлении в районе Днепра.

Фото: МО РФ

Командир добавил, что подобные боестолкновения происходят часто. По его словам, российские операторы БПЛА стараются ликвидировать противника с помощью особого боевого маневрирования.

Якорь также сообщил, что российские военные смогли отбить атаку украинского БПЛА и захватить его. Он добавил, что беспилотник упал, боеприпас не сдетонировал, а сам летательный аппарат разломился на две части.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил наличие у ВС России терминалов спутниковой связи Starlink.

Командир роты «Айдара» пригрозил зачистить поселок в Ивано-Франковской области

Командир роты «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Дикий пригрозил зачистить поселок Космач в Ивано-Франковской области, жители которого организовали акции протеста против мобилизации. Он выразил мнение, что участников митингов следует судить за госизмену. Если этого не произойдет, то «ВСУ решат проблему».

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