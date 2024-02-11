«Пренеприятнейшая личность»: военэксперт о новом главе Сухопутных войск ВСУ Политолог Перенджиев: Павлюк примет жесткие меры против мобилизованных украинцев

Фото: t.me/Pavliuk_KSV

Александр Павлюк

Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк — «пренеприятнейшая личность», в России он объявлен военным преступником, рассказал NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Павлюк получил новую должность, так как может принимать «жесткие и даже жестокие меры» в отношении мобилизованных украинцев.

Перестановки в руководстве ВСУ на Украине произошли из-за принятия нового закона о мобилизации. Помимо политической борьбы Зеленского за «трон», ради успехов на фронте необходимо этот закон реализовывать. Павлюк — личность пренеприятнейшая, в России он объявлен военным преступником. Такой человек может принимать более жесткие и даже жестокие меры касаемо мобилизации украинцев, — сказал Перенджиев.

Он отметил, что, по мнению президента Украины, предыдущее руководство ВСУ не справилось с поставленными задачами. Вторая причина кадровых перестановок, по его мнению, носит мотивационный характер.

Каждый стремится к повышению, к карьерному росту. И Зеленский, видимо, решил создать лояльность для себя со стороны бойцов ВСУ. Сейчас новые возможности решили предоставить Александру Павлюку, чтобы он рыл землю, стараясь выполнить все задачи. После новую должность на Украине могут предоставить и другим, — заключил Перенджиев.

Накануне правительство Украины сняло с должности Павлюка в оборонном ведомстве. Причиной увольнения был назван переход на другую работу. Позже стало известно о его назначении командующим Сухопутными войсками ВСУ. Ранее эту должность занимал Александр Сырский, который стал новым главнокомандующим.