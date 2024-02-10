На Украине продолжили увольнять отвечающих за защиту страны чиновников На Украине уволили первого заместителя министра обороны Александра Павлюка

Фото: МО Украины

Александр Павлюк

Правительство Украины сняло с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, сообщил в своем Telegram-канале представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Причиной увольнения назван переход на другую работу. Какую именно, не уточняется.

Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины, — написал Мельничук.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».

Как считает директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, кадровые перестановки в руководстве ВСУ объясняются тем, что Зеленский вновь хочет наступать. По его словам, глава государства стремится «возродить концепт военной победы».

Позже Зеленский поменял состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны Украины. Первым указом украинский президент ввел в состав Ставки нового главкома ВСУ. Другим указом он ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны. В то же время из состава Ставки и СНБО были выведены Залужный и Юлий Лапутин.