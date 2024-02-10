Зеленский изменил состав Ставки и СНБО Зеленский подписал указы о вводе Сырского в состав Ставки и СНБО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поменял состав Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны. Соответствующие указы украинский лидер подписал 9 февраля, документы опубликованы на его официальном сайте.

Первым указом Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главкома ВСУ Александра Сырского. Другим указом Зеленский ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны. В то же время из состава Ставки верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны были выведены Валерий Залужный и Юлий Лапутин.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев ранее выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский вновь хочет наступать и этим объясняются кадровые перестановки в руководстве ВСУ. По его словам, глава государства стремится «возродить концепт военной победы».

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».