Раскрыты причины кадровых перестановок в руководстве ВСУ Карасев: кадровые перестановки в ВСУ связаны с желанием Зеленского наступать

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вновь хочет наступать и этим объясняются кадровые перестановки в руководстве ВСУ, выразил мнение директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка». По его словам, глава государства стремится «возродить концепт военной победы».

Зеленский <...> сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения <...> хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем (по мнению Зеленского. — NEWS.ru)? За <...> территории и Крым, — отметил эксперт.

Карасев пояснил, что уже никто не говорит о концепте военной победы, слышно только о мобилизации, цель которой непонятна. Зеленский пытается придать ей смысл заменой главкома, уверен он. Эксперт указал, что выбор у президента невелик — или заключить мир с Россией, или объявить о начале нового этапа противостояния. Украинский лидер выбрал последнее, чтобы возродить победные настроения, параллельно ведется жесткая мобилизация населения, заключил директор института.

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».