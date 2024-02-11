Украинская «Баба Яга» пала под натиском «Умки» Российский БПЛА «Умка» сбил дрон-бомбардировщик «Баба Яга» ВСУ под Херсоном

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Беспилотник «Умка» ВС России в ночном бою победил тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба Яга» Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным Якорь. По его словам, бой произошел на Херсонском направлении, в районе Днепра.

«Баба Яга» при полете ночью на определенной высоте был сбит «Умкой». Это российский квадрокоптер — также ночной, с тепловизором, — который с помощью своего тепловизора и увидел данный аппарат <...> после чего [«Баба Яга»] был сбит прямо с правой стороны Днепра, — уточнил Якорь.

Командир добавил, что подобные боестолкновения происходят часто. По его словам, российские операторы БПЛА стараются ликвидировать противника с помощью особого боевого маневрирования.

До этого Якорь рассказал, что российские военные смогли отбить атаку украинского БПЛА и захватить его, лишив ВСУ контроля над дроном. Он отметил, что в итоге беспилотник упал, боеприпас не сдетонировал, а сам летательный аппарат разломился на две части.

Ранее российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории Брянской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, были перехвачены три беспилотника.