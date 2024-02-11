Российские военные захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ РИАН: бойцы ВС России захватили атаковавший их дрон ВСУ

Фото: МО Укранины

Российские военные смогли отбить атаку украинского БПЛА и захватить его, лишив ВСУ контроля над дроном, рассказал командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Якорь. Он добавил, что в итоге беспилотник упал, боеприпас не сдетонировал, а сам летательный аппарат разломился на две части, передает РИА Новости.

Ну, у нас были интересные случаи только во время нашей работы... Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там, — рассказал военный.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об уничтожении 26 украинских БПЛА за сутки в регионе. Он также отметил, что на правом берегу Днепра в Херсонской области российские авиация и артиллерия нанесли точные удары по семи пунктам временной дислокации ВСУ.

До этого Владимир Сальдо заявлял, что активность ВСУ в регионе свелась к удержанию имеющихся позиций. По его словам, украинские войска могут испытывать дефицит боеприпасов. Глава региона указал, что в большинстве случаев армия Украины использовала беспилотники. Сальдо также подчеркнул, что российские бойцы продолжают поражать противника на правом берегу Днепра и в Крынках. Помимо этого, удары по позициям ВСУ наносили армейская авиация и самолеты ВКС РФ. Потери украинской армии на этом участке фронта за последнее время составили до 400 военных.