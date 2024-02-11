Боец «Айдара» пригрозил зачисткой селу в Ивано-Франковской области Боец «Айдара» Дикий пригрозил зачисткой украинскому селу Космач

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командир роты «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Дикий пригрозил зачисткой поселку Космач в Ивано-Франковской области, жители которого организовали акции протестов против мобилизации. В эфире «Украина 24» он выразил мнение, что участников акций следует судить за госизмену, а если этого не произойдет, то «ВСУ решат проблему».

Он убежден, что если украинские власти будут «жевать сопли», то число таких акций по всей Украине увеличится. По его мнению, гражданская власть потом окажется не в силе подавить такие протесты и обратится к армии, чтобы она решила эту проблему.

Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию, — сказал он.

Правительство Украины 26 декабря внесло в Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно нововведениям в списке заболеваний, призыву будут подлежать люди с одним глазом, легким или одной почкой, а также граждане с диагностированной карликовостью. Кроме того, пойдут служить мужчины и женщины без стопы, кисти или мочевого пузыря.

Ранее сообщалось, что жители Ивано-Франковской области Украины толпой избили девушку с ребенком, приняв ее за «наводчицу» местного военкомата. Инцидент произошел в селе Космач, где толпа перекрыла дорогу машине украинки, после чего начала избивать ее и ребенка. Позднее участники расправы осознали, что они напали не на того человека.