На Украине толпа женщин избила девушку, приняв за «наводчицу» из военкомата В Ивано-Франковской области девушку избили, приняв за «наводчицу» из военкомата

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ивано-Франковской области Украины толпа женщин избила девушку, приняв ее за «наводчицу» из военкомата, которая будет «сдавать их мужей», сообщило украинское издание «Страна.ua». Пострадавшая рассказала в соцсетях, что группа людей перекрыла дорогу ее машине, когда она ехала с двумя детьми.

Одна женщина засунула биту в окно и дала по голове ребенку, в то время как другая меня держала за волосы, и я ничего, просто ничего не могла сделать. В один момент один дядя закричал, что «все сюда, это не та машина, которая нам нужна была, мы попутали». И сзади приехала другая машина, и они, так сказать, переключились, — приводит издание слова женщины.

По словам пострадавшей, все произошло в районе села Космач. В поисках «наводчиков» толпа перекрыла дорогу и заставляла проезжающих показывать телефоны. Поначалу в село девушку пропустили — напали уже на обратном пути.

Пресс-служба украинской полиции сообщила, что местные жители получили ложную информацию, распространенную в социальных сетях, в результате около 100 человек перекрыли дорогу в Косовском районе. По данным ведомства, пострадали ребенок и две женщины, их доставили в больницу.

Ранее в Оболонском районе Киева сотрудники полиции и военкоматов на блокпостах останавливали водителей и раздавали повестки под видом «поисковых мероприятий по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага». На одном из фото, опубликованном территориальным центром комплектования (ТЦК), водитель показывал документ, похожий на повестку, позже фото было удалено.

Неделю назад в Одессе женщины ввязались в конфликт с военкомом, который остановил пассажирский автобус и пытался вручить мужчине повестку. Военком обвинял украинок, что они прячут мужей «под юбками».