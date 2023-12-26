На Украине хотят мобилизовать одноглазых и карликов Верховная рада рассмотрит законопроект о мобилизации инвалидов третьей группы

Фото: МО Украины

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета, сообщает «Страна.ua». Если нововведения примут, то призыву на военную службу будут подлежать инвалиды третьей группы. Согласно списку заболеваний, речь идет о людях с одним глазом, легким или почкой, а также о гражданах с диагностированной карликовостью.

Кроме того, призыву будут подлежать мужчины и женщины без стопы, кисти или мочевого пузыря. Инвалидность третьей группы также присваивается в случае неоперабельного дефекта челюсти, при котором человек утрачивает способность нормально пережевывать пищу.

Вместе с тем в Верховную раду был внесен законопроект, согласно которому граждане Украины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только с их согласия. Также в документе перечислены категории женщин, не подлежащих призыву во время мобилизации. Среди них беременные, имеющие детей до трех лет или ухаживающие за детьми до шести лет по медицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что дополнительная мобилизация обойдется Украине в более чем 500 млрд гривен. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Киев не располагает таким бюджетом.