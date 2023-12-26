Киев собрался отправлять на фронт инвалидов при одном условии В Раду внесли законопроект о мобилизации инвалидов с их согласия

Фото: МО Украины

Граждане Украины с инвалидностью и ухаживающие за инвалидами могут быть призваны на военную службу во время мобилизации с их согласия, говорится в законопроекте о новых правилах мобилизации, внесенном в Верховную раду. Уточняется, что освобождение от военной службы во время всеобщей мобилизации получают граждане I и II групп инвалидности.

Также в законопроекте перечислены категории женщин, не подлежащих призыву во время мобилизации. Среди них беременные, имеющие детей до трех лет или ухаживающие за детьми до шести лет по медицинским показаниям.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете Украины нет средств для выполнения плана мобилизации 500 тысяч человек, озвученного президентом страны Владимиром Зеленским. По словам политика, украинский лидер ошибся и денег на подобную инициативу понадобится куда больше, но брать их в любом случае неоткуда. Военные расходы в бюджете страны на 2024 год меньше, чем в текущем году, заключил депутат.

Сам Зеленский уверен, что на эту инициативу потребуется 500 млрд гривен. Киевский лидер отметил, что для решения о дополнительной мобилизации требуются веские основания, это тонкий вопрос, в котором необходим справедливый подход.