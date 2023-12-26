В Раде емко высказались по поводу мобилизации 500 тысяч человек Депутат Рады Железняк: у Киева нет средств на мобилизацию 500 тысяч человек

Фото: МО Украины

В бюджете Украины нет средств для выполнения плана мобилизации 500 тысяч человек, озвученного президентом Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, которые цитирует YouTube-канал издания «Украинская правда», лидер страны ошибся, и денег на подобную инициативу понадобится куда больше, и брать их неоткуда.

Мне кажется президент ошибся, [нужно] не полмиллиарда гривен, а больше. <...> У нас таких денег нет, — отметил политик.

Как напомнил Железняк, военные расходы в бюджете страны на 2024 год меньше, чем в текущем году. При этом большинство западных партнеров никогда не давали разрешения тратить их помощь на военные нужды.

Ранее Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил ему мобилизовать еще около 450 тысяч украинцев. Украинский лидер отметил, что для такого решения требуется веские основания, если так важно призвать на службу именно такое количество украинцев, то в первую очередь необходимо определиться с теми, кто не должен подпадать под мобилизацию. Кроме того, еще нет конкретики по параметрам ротации и отпускам для военных. По словам президента Украины, это тонкий вопрос, для которого необходимо справедливое решение. Дополнительная мобилизация обойдется Киеву в 500 млрд гривен, добавил Зеленский.