Десантники установили триколор во взятом под контроль селе в ДНР Тульские десантники установили российский флаг в Веселом в ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тульские десантники установили флаг России в центре взятого под контроль населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости. Триколор был установлен у мемориала участникам Великой Отечественной войны в честь дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом.

Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши «партнеры», — рассказал один из российских военнослужащих.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что ход боевых действий в городе Авдеевке в ДНР напоминает события вокруг «Азовстали». По его словам, город ждет та же судьба, что и завод в Мариуполе. Он отметил, что бойцы ВСУ могут избежать лишних жертв, сдавшись российским войскам.

Украинское издание «Страна.ua» ранее писало, что Киеву требуется срочное перемирие, поскольку продолжение боевых действий приведет к краху страны со всеми вытекающими последствиями. Издание отмечало, в частности, что армия испытывает колоссальный дефицит оружия и боеприпасов, а также ощущает нехватку личного состава, что не позволяет полноценно сопротивляться.