На Украине заявили о необходимости срочного перемирия «Страна.ua»: Украине необходимо перемирие, чтобы избежать полного разгрома

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине требуется срочное перемирие, поскольку продолжение боевых действий приведет к краху страны со всеми вытекающими последствиями, сообщает «Страна.ua». Издание отмечает, в частности, что армия испытывает колоссальный дефицит оружия и боеприпасов, а также ощущает нехватку личного состава, что не позволяет полноценно сопротивляться.

Продолжение войны <...> порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. <...> Украине, по логике, сейчас нужна передышка, которой она могла бы воспользоваться для перевооружения, — говорится в материале.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский высказал мнение, что достичь мира на Украине возможно только при победе одной из сторон. По его словам, все понимают, что мира по обоюдному согласию не будет, а перемирие, хотя и возможно, не будет устойчивым.

Он также заявил, что €50 млрд, которые Евросоюз решил выделить в качестве помощи Украине, это «деньги на похороны». Ходаковский указал, что денежные средства «сами за себя воевать не будут». Он отметил, что бегство украинцев из страны, не желающих ехать на фронт, стало повальным.