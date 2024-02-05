«Нужно постоянно давить»: Ходаковский о единственном пути к миру на Украине Ходаковский: достижение мира на Украине возможно только за счет победы

Фото: МО РФ

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале высказал мнение, что достичь мира на Украине возможно только при победе одной из сторон. По его словам, все понимают, что мира по обоюдному согласию не будет, а перемирие, хотя и возможно, не будет устойчивым.

Какой ценой нам нужен мир? Любой ценой. В конечном итоге — именно это наша цель. Лукаво? Цинично? Возможно. Но так уж получается, что при всех прочих достижение прочного мира возможно только через войну и победу одной из сторон, — написал Ходаковский.

Он предположил, что в Киеве рассчитывают на такой же сценарий. Ходаковский при этом считает, что возможное перемирие не положит конец противостоянию. Однако, как полагает он, достичь победы можно не только оружием.

Пока работает вариант на истощение, но и тут есть условие: чтобы Украина истощалась, нужно держать ее в напряжении. Просто переход к позиционному стоянию в энергосберегающем режиме к истощению не приведет — нужно постоянно давить и заставлять противника бросать в бой все новые ресурсы, даже если со стороны это выглядит как мелкая моторика, — заявил он.

Ранее Ходаковский заявил, что €50 млрд, которые Евросоюз решил выделить в качестве помощи Украине, это «деньги на похороны». Замглавы Росгвардии в ДНР указал, что денежные средства «сами за себя воевать не будут». Он отметил, что бегство украинцев из страны, не желающих ехать на фронт, стало повальным.