«На похороны»: Ходаковский о выделении ЕС помощи Украине Ходаковский: одобренная ЕС помощь Украине в €50 млрд – это деньги на похороны

Фото: МО Украины

Средства, которые Евросоюз выделяет Украине, — это деньги на похороны, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, Запад не хочет окончания конфликта, надеясь на падение России, и ради этого готов пожертвовать Украиной.

Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи» — это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут, — написал Ходаковский.

Он добавил, что бегство нежелающих воевать украинцев из страны стало повальным. По словам Ходаковского, это лучше всего характеризует текущую ситуацию на Украине и ее перспективы.

1 февраля на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».

На решение могла повлиять позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который долгое время блокировал его. Однако, как сообщалось до этого, лидеры стран ЕС «кнутом» уговорили его согласиться на передачу Украине €50 млрд.