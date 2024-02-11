Стало известно о серии атак ВСУ на Белгородскую область Гладков: ВСУ за сутки атаковали четыре района Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали населенные пункты в четырех районах Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов ранения получили три человека.

В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры — установлен прилет одного 120-мм снаряда. Есть трое пострадавших рабочих — у мужчин осколочные ранения различных частей тела, — уточнил глава региона.

Под удар ВСУ также попали Краснояружский, Волоконовский и Белгородский районы. Гладков уточнил, что здесь обошлось без разрушений.

Ранее Гладков сообщил, что шесть жителей Белгородской области получили ранения различной степени тяжести при обстрелах Вооруженных сил Украины. По его словам, пятеро пострадавших из села Ржевка, еще один раненый — из Новой Таволжанки. По первому населенному пункту выпустили 14 снарядов кассетного типа из РСЗО «Вампир». Различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях.

Село Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью четырех дронов-камикадзе, также с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Один из беспилотников попал в рейсовый автобус с мирными жителями, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ноги.