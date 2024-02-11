ВСУ понесли потери под Красным Лиманом: новости СВО на утро 11 февраля

Фото: МО Украины

Бойцы российской группировки «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он уточнил, что при этом потери противника составили до 140 военнослужащих

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 10 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Савчук рассказал, что на Червонодибровском участке подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

Он добавил, что за сутки Вооруженные силы РФ поразили до сотни целей ВСУ, включая более 50 позиций полевой артиллерии. Также под огонь попали четыре опорных пункта и 40 районов скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка.

Кроме того, авиация и артиллерия России за сутки поразили семь пунктов временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, было сбито и подавлено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: МО РФ

Сальдо добавил, что на линии боевого соприкосновения в Херсонской области преимущественно продолжались позиционные очаговые бои. Их интенсивность глава региона оценил как среднюю.

Какое оружие армии Украины самое опасное

Наиболее опасным оружием ВСУ на данный момент являются различные дроны, а также американские системы залпового огня HIMARS, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия часто использует вооружение США для ударов по гражданским объектам.

Вместе с тем эксперт упомянул западные артиллерийские установки. В их числе он назвал американские М-777, польские «Крабы» и французские «Цезари». Кроме того, отметил Дандыкин, опасность представляют и остатки авиации ВСУ.

Рассуждая о танках, Дандыкин сказал, что в настоящее время их роль на поле боя пересматривается. По его словам, сейчас они выступают в качестве передвижных огневых точек, а не «железного кулака».

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов прозвучала в Киевской области, местные власти связали это с работой сил противовоздушной обороны, сообщало издание «Общественное». Также известно, что в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Кроме того, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучали в самом Киеве, Винницкой и Житомирской областях страны.

Также стало известно о многочисленных взрывах в Николаеве, пригородах Днепра, Одессе и Одесской области. Мэр Николаева заявлял, что после взрывов в городах начался пожар. В Одессе уточняли, что взрывы связаны с работой систем ПВО, они раздавались на севере города.

Фото: t.me/dsns_telegram

По каким целям в Харькове нанесли удар

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по кафе под Харьковом, где офицеры Вооруженных сил Украины отмечали назначение нового главнокомандующего армией Александра Сырского. По его словам, удар был нанесен 9 февраля вечером. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также Лебедев заявил, что еще один удар пришелся по нефтебазе ВСУ в Харькове, где было топливо для украинской военной техники. Харьковские подпольщики утверждают, что поражение было нанесено в момент, когда там было максимальное количество топлива. Кроме того, под обстрел попали приезжавшие за топливом украинские военные, в том числе из нацбатальонов. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Как можно решить угрозу безопасности в Черном море

Черное море надо освободить от ВСУ, заявил NEWS.ru Василий Дандыкин. Для этого, считает он, нужно взять под контроль Очаков, Одессу и Николаев. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские силы остановили попытку Киева атаковать гражданские суда в Черном море. По его словам, Украина постепенно скатывается в банальный террор.

Также, отметил Дандыкин, пресечь попытки подобных атак помогло бы сопровождение гражданских судов патрульными кораблями ВМФ РФ. Вместе с этим, считает он, нужно наносить удары по местам базирования и сборов морских дронов.

Кто заинтересовался матерью Сырского

Сотрудники российских спецслужб приходили к живущей во Владимире матери нового главкома ВСУ Александра Сырского Людмиле Сырской еще до его назначения на эту должность, рассказал NEWS.ru сосед родителей украинского военачальника Дмитрий (имя изменено). По информации мужчины, спецслужбы РФ хотели «вызвать» Сырского «через мать».

Чем закончилась эта попытка, мужчине неизвестно. Сырских-старших он охарактеризовал как «отличных, очень скромных людей». По словам соседа, их регулярно навещает младший сын — Олег, который также проживает во Владимире.

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский

Какой совет Орбан дал Украине

Украина смогла бы сохранить свою государственность, если стала бы буферной зоной между Россией и Западом, выразил мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что такая перспектива может не нравиться самим украинцам, но их страна находится на карте там, где она есть.

Конфликт на Украине не закончится в 2024 году, однако Будапешт будет делать все возможное для прекращения огня и начала переговоров, заявил Орбан. Он отметил, что оказание содействия мирному урегулированию на Украине войдет в число приоритетов государства на период председательства в Совете Евросоюза, начинающегося 1 июля.

Орбан также сказал, что Россия никогда не примет членство Украины в НАТО и Евросоюзе. По мнению политика, шанс на интеграцию Киева был упущен на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году, когда не удалось завершить необходимые переговоры и с тех пор «Россия неуклонно набирает силу». По словам Орбана, Москва будет препятствовать любым попыткам Украины влиться в западные структуры.

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