Военэксперт назвал самое опасное оружие армии Украины Военэксперт Дандыкин: самым опасным оружием ВСУ являются дроны и HIMARS

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

HIMARS

Наиболее опасным оружием ВСУ на данный момент являются различные дроны, а также американские системы залпового огня HIMARS, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия часто использует вооружение США для ударов по гражданским объектам.

На данный момент самым опасным оружием ВСУ являются дроны: FPV, БПЛА-камикадзе, ударные БПЛА, морские дроны, безэкипажные катера. Это американские системы реактивного залпового огня HIMARS, которыми ВСУ постоянно пытаются бить по гражданским объектам, — заявил Дандыкин.

Вместе с тем эксперт упомянул западные артиллерийские установки. В их числе он назвал американские М-777, польские «Крабы» и французские «Цезари». Кроме того, отметил Дандыкин, опасность представляют и остатки авиации ВСУ.

Предположу, что у ВСУ остались Су-25, Су-24, может быть, где-то завалялись МиГ-29, вертолеты Ми-17. Все это очень опасно, тем более Су-25 и Су-24 можно переоборудовать для пусков западных крылатых ракет Scalp и Storm Shadow, — пояснил он.

Рассуждая о танках, Дандыкин отметил, что в настоящее время их роль на поле боя пересматривается. По его словам, сейчас они выступают в качестве передвижных огневых точек, а не «железного кулака».

Ранее силы ВС РФ отразили попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. По информации Минобороны, удары противник собирался нанести с применением полупогружных безэкипажных катеров.