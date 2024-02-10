Российские военные сорвали попытку ВСУ ударить по кораблям в Черном море

Фото: МО Украины

Российские силы отразили попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что удары противник собирался нанести с применением полупогружных безэкипажных катеров. В результате инцидента гражданские корабли и суда ВМФ России повреждения не получили.

Для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-морского флота России, выполнявшие задачи в данном районе. Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — пояснили в ведомстве.

Днем ранее Минобороны России сообщало, что российские военные в Черном море уничтожили безэкипажный катер Военно-морских сил Украины. По данным ведомства, объект двигался в направлении Крымского полуострова.

Как предположил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, ВСУ в 2024 году попытаются реализовать угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы нанести новые удары по Крымскому мосту. Он не исключил, что Киев применит крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, БПЛА, надводные дроны и диверсантов.