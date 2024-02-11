Орбан сделал прогноз по украинскому конфликту Орбан: конфликт на Украине не закончится в 2024 году

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Конфликт на Украине не закончится в 2024 году, однако Будапешт будет делать все возможное для прекращения огня и начала переговоров, заявил в интервью изданию Die Presse премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что оказание содействия мирному урегулированию на Украине войдет в число приоритетов государства на период председательства в Совете Евросоюза, начинающегося 1 июля.

К сожалению, война на Украине не закончится в этом году. Мы сделаем все возможное, чтобы хотя бы добиться прекращения огня и создать ситуацию, в которой мы сможем вести переговоры, — сказал премьер.

Орбан также добавил, что Россия никогда не примет членство Украины в НАТО и Евросоюзе. По мнению политика, шанс на интеграцию Киева был упущен на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году, когда не удалось завершить необходимые переговоры и с тех пор «Россия неуклонно набирает силу». По словам Орбана, Москва будет препятствовать любым попыткам Украины влиться в западные структуры. При этом венгерский премьер полагает, что страна смогла бы сохранить свою государственность, если стала бы буферной зоной между Россией и Западом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией». Он также указал, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год, одним из положений которой является совместимость сил.