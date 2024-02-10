ВС РФ сорвали атаки на гражданские суда: новости СВО на вечер 10 февраля

Фото: МО РФ

Российские силы в течение недели нанесли 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ. Они наносились высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также БПЛА.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО утром 10 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

О чем доложили в Минобороны РФ

В сводке Минобороны РФ за неделю отмечается, что в результате групповых ударов поражены производственные мощности предприятий по производству и ремонту самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов и реактивных снарядов к системам залпового огня. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений ВСУ.

ВС РФ улучшили тактическое положение на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях, указано в публикации.

Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за семь дней поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны в этот же период были сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха», 488 беспилотников. В плен сдались 36 украинских военнослужащих.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сорваны атаки ВСУ по гражданским кораблям в Черном море

ВС РФ отразили попытку ВСУ атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Удары противник собирался нанести с применением полупогружных безэкипажных катеров.

Для отражения атаки были задействованы патрульные корабли и авиация. Один безэкипажный катер уничтожен, остальные — подавлены средствами РЭБ. В результате инцидента гражданские корабли и суда ВМФ России повреждения не получили, уточнили в ведомстве.

Какой объект загорелся в Харькове ночью

Мощные пожары произошли в Харькове в ночь на 10 февраля, сообщили в Национальной полиции Украины. По данным ведомства, причиной стала атака беспилотников. Над ликвидацией огня работают спасатели.

Позже в региональной прокуратуре рассказали об уничтожении объекта критически важной инфраструктуры. По данным ведомства, произошла утечка дизельного топлива, в результате которой вспыхнули масштабные пожары.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок написал в Telegram-канале, что нефтебазу в Харьковской области поразили БПЛА «Герань». Также, по данным журналиста, есть попадания по объектам портовой инфраструктуры в районе Измаила в Одесской области. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Почему Румыния подняла в воздух F-16

Румыния подняла в воздух самолеты F-16 турецких ВВС с авиабазы 86 в Фетешти для наблюдения за национальным воздушным пространством, сообщает румынское Минобороны. Это случилось около 01:15 (02:15 мск). Причиной ведомство называет «российскую атаку беспилотниками на портовую инфраструктуру в Измаиле и Рени, вблизи границы Украины и Румынии».

По информации военного ведомства, системы радиолокационного наблюдения румынской армии не зафиксировали несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство. Также не было замечено падения обломков БПЛА на территории Румынии. В данное время военные специалисты проводят дополнительные проверки в районе Чаталкей (уезд Тулча). Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

Фото: Global Look Press

Что на Западе говорят о ситуации у Авдеевки

Британская газета The Telegraph утверждает, что армия России находится «на грани» взятия Авдеевки. Отмечается, что на прошлой неделе российские войска достигли окраин города, ситуация оценивается как «критическая». Эксперты винят в случившемся США, которые задерживают поставки вооружения. По мнению экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии и экс-советника Минобороны Украины Глена Гранта, если город падет, в этом будут виноваты США.

«Общее мнение таково: если Авдеевка падет, в этом будет вина США. Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю», — приводит газета слова Гранта.

Тем временем военный корреспондент Андрей Руденко считает, что Авдеевка превращается в «большой пирог». По его словам, войска ВС РФ начали «разрезать» логистику ВСУ внутри города, чтобы разделить силы противника и нарушить их снабжение. Пока, по словам журналиста, у ВС РФ все получается.

Что на Украине говорят про нового главкома ВСУ

Тем временем ВСУ и украинское общество остались без разъяснения со стороны властей, почему все же главкома Валерия Залужного заменили на Александра Сырского, обратил внимание российский военный корреспондент Александр Коц. По его словам, многие украинцы критикуют Сырского за большие потери в ходе боев за Артемовск и Дебальцево, а также за родственников на территории России.

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский (слева)

Что касается Залужного, то многие украинцы придерживаются мнения, что он сделал очень многое для Украины, относятся к нему с уважением, как к грамотному командиру и «человеку, который на своем месте», пишет журналист. Именно при нем у ВСУ начали появляться дроны и современная техника. Эти факты не коррелируют с заявлениями о том, что смена руководства ВСУ не является политическим решением и армии Украины «необходимы изменения» именно в связи с военной необходимостью.

НАТО хочет координировать поставки оружия Киеву

НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, чтобы обезопасить себя от смены власти в Вашингтоне, сообщает немецкая газета Handelsblatt. При этом отмечается, что Альянс всегда придерживался позиции, что помощь Киеву является вопросом суверенных решений отдельных стран.

Тем не менее тенденции возникли, связаны они с растущей неуверенностью в Альянсе относительно продолжения Вашингтоном поставок вооружения Киеву. Изменения в этом вопросе могут последовать в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, отмечают авторы публикации.

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