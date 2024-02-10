Опасения перед Россией вынудили Румынию поднять в воздух истребители Румыния подняла в воздух F-16 из-за атак российских БПЛА

Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Румыния подняла в воздух самолеты F-16 турецких ВВС с авиабазы 86 в Фетешти для наблюдения за национальным воздушным пространством, сообщает ТАСС со ссылкой на румынское Минобороны. Как отмечается, это случилось около 01:15 (02:15 мск) из-за «российской атаки беспилотниками на портовую инфраструктуру в Измаиле и Рени, вблизи границы Украины и Румынии».

По данным военного ведомства, системы радиолокационного наблюдения румынской армии не зафиксировали несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство. Также не было замечено падения обломков БПЛА на территории Румынии. В данное время военные специалисты проводят дополнительные проверки в районе Чаталкей (уезд Тулча).

Ранее национальная полиция Украины сообщила, что после ночных взрывов в Харькове произошло несколько масштабных пожаров. По данным ведомства, причиной взрывов стала атака беспилотников. Перед этим российские военкоры сообщали о прилетах по объектам в области БПЛА «Герань». Минобороны России данную информацию не комментировало.

Позже военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что «Герани» поразили нефтебазу в Харьковской области. Также, по данным журналиста, есть попадания по объектам портовой инфраструктуры в районе Измаила в Одесской области.