Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ под Красным Лиманом МО РФ: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 140 военных за сутки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы российской группировки «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Он уточнил, что при этом потери противника составили до 140 военнослужащих.

На Червонодибровском участке подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и 122-мм гаубица Д-30, — рассказал военный.

Он добавил, что за сутки Вооруженные силы РФ поразили до сотни целей ВСУ, включая более 50 позиций полевой артиллерии. Также под огонь попали четыре опорных пункта и 40 районов скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка.

Ранее Минобороны России проинформировало, что российские танкисты группировки войск «Центр» ликвидировали район дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Ведомство опубликовало видео, на котором показаны точечные удары Т-80БВМ по противнику.

До этого Александр Савчук говорил, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.