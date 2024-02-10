Российские спецслужбы заинтересовались матерью Сырского NEWS.ru: сосед матери Сырского рассказал о визите сотрудников спецслужб РФ

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Сотрудники российских спецслужб приходили к живущей во Владимире матери нового главкома ВСУ Александра Сырского Людмиле Сырской еще до его назначения на эту должность, рассказал NEWS.ru сосед родителей украинского военачальника Дмитрий (имя изменено). По информации мужчины, спецслужбы РФ хотели «вызвать» Сырского «через мать».

Некоторое время назад, еще до назначения Сырского главкомом, к ней (Людмиле Сырской. — NEWS.ru) приходили сотрудники российских спецслужб. Они хотели вызвать его (Александра Сырского. — NEWS.ru) через мать, — сообщил сосед матери главкома ВСУ.

Чем закончилась эта попытка, мужчине неизвестно. Сырских-старших он охарактеризовал как «отличных, очень скромных людей». По словам соседа, их регулярно навещает младший сын Олег, который также проживает во Владимире.

Ранее Людмила Сырская отказалась разговаривать с журналистами NEWS.ru о назначении сына. Соседи рассказали, что женщина живет со своим супругом, отцом Сырского Станиславом. По их словам, пожилая пара почти не выходит из дома.

Между тем старший сын Александра Сырского Антон проживает в Австралии и регулярно посещает местные ночные клубы. По данным СМИ, Антон окончил один из австралийских вузов. Свои записи в соцсеть «ВКонтакте» он выкладывает исключительно на русском языке.

На фотографиях, опубликованных на его странице, Сырского можно увидеть в ночных клубах Сиднея, а также на различных вечеринках. Предполагается, что он положительно относится к Вооруженным силам России. В частности, на его странице была замечена карикатура, на которой изображен медведь с российским флагом, ступающий по пескам с надписью «Сирия».

На этой же карикатуре видны трое мужчин, прячущихся за камнем. Они подписаны представителями ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ЦРУ и сирийской оппозиции.