РИА Новости: ВС РФ ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

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Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает, что ВС РФ ударили по кафе под Харьковом, где офицеры Вооруженных сил Украины отмечали назначение нового главнокомандующего армией Александра Сырского, передает РИА Новости. По его словам, удар был нанесен 9 февраля вечером.

Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать назначение генерала Сырского на должность главнокомандующего, — рассказал он.

Также он сообщил, что еще один удар пришелся по нефтебазе ВСУ в Харькове. По словам Лебедева, там было топливо для украинской военной техники. Харьковские подпольщики утверждают, что поражение было нанесено в момент, когда там было максимальное количество топлива. Кроме того, под обстрел попали приезжавшие за топливом украинские военные, в том числе из нацбатальонов.

10 февраля региональная украинская прокуратура сообщила, что в Харькове при взрыве был уничтожен объект критически важной инфраструктуры. Ранее Национальная полиция Украины сообщила о нескольких масштабных пожарах на территории Харькова. По данным ведомства, причиной взрывов и последующих возгораний стала атака беспилотников.

В то же время российские военные корреспонденты сообщали о прилетах по объектам в области БПЛА «Герань». По словам военкора Юрия Котенка, «Герани» ударили по нефтебазе в Харьковской области.