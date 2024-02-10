Назван лучший способ очистить Черное море от украинских военных Дандыкин: освободить Черное море от ВСУ можно взятием Одессы и Николаева

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Черное море надо освободить от ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Для этого, считает он, нужно взять под контроль Очаков, Одессу и Николаев. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские силы остановили попытку Киева атаковать гражданские суда в Черном море. По его словам, Украина постепенно скатывается в банальный террор.

Надо наконец освободить Черное море от вэсэушников — взять под контроль Очаков, Одессу, Николаев. Побережье Украины огромное, пока там будут сидеть, они продолжат пакостить. Украина постепенно скатывается в банальный, беспощадный террор, — сказал военэксперт.

Также, говорит он, пресечь попытки подобных атак помогло бы сопровождение гражданских судов патрульными кораблями ВМФ РФ. Вместе с этим, считает он, нужно наносить удары по местам базирования и сборов морских дронов.

Ранее в Минобороны России сообщили об отражении попытки террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Удары противник собирался нанести с применением полупогружных безэкипажных катеров. Отмечается, что в результате инцидента ни гражданские корабли, ни военные суда повреждений не получили.

Также в Минобороны рассказали, что российские силы за неделю нанесли по объектам военно-промышленного комплекса Украины 31 групповой удар. Поражены производственные мощности предприятий по производству в том числе безэкипажных катеров.