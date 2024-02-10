Российские силы нанесли по объектам ВСУ 31 групповой удар МО РФ: за неделю ВС РФ нанесли по объектам ВСУ 31 групповой удар

Фото: МО РФ

Российские силы за неделю нанесли по объектам военно-промышленного комплекса Украины 31 групповой удар, сообщили в Министерстве обороны России. Как уточняется, поражены производственные мощности предприятий по производству и ремонту самолетов, беспилотников и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня. Также уничтожены пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты, уточнили в ведомстве.

В период с 4 по 10 февраля ВС РФ нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении попытки террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Отмечается, что удары противник собирался нанести с применением полупогружных безэкипажных катеров. В результате инцидента гражданские корабли и суда ВМФ России повреждения не получили.

За день до этого российское военное ведомство сообщило об уничтожении в Черном море безэкипажного катера Военно-морских сил Украины. Объект двигался в направлении Крымского полуострова.