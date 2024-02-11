Установку флага России в Веселом сняли на видео Эксперт Рожин опубликовал видео установки флага РФ в Веселом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военные установили флаг РФ в поселке Веселое после того, как выбили ВСУ с территории населенного пункта. Соответствующее видео разместил в своем Telegram-канале эксперт Борис Рожин. Государственный символ установили у мемориала участникам Великой Отечественной войны в честь предков, которые боролись с фашизмом.

Флаг России в населенном пункте ДНР установили тульские десантники 11 февраля. Один из российских военнослужащих рассказал, что испытал чувство гордости от этого события.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что ход боевых действий в городе Авдеевке в ДНР напоминает события вокруг «Азовстали». По его словам, город ждет та же судьба, что и завод в Мариуполе. Он отметил, что бойцы ВСУ могут избежать лишних жертв, сдавшись российским войскам.

До этого украинское издание «Страна.ua» ранее писало, что Киеву требуется срочное перемирие, поскольку продолжение боевых действий приведет к краху страны со всеми вытекающими последствиями. Издание отмечало, в частности, что Вооруженные силы Украины испытывают колоссальный дефицит оружия и боеприпасов, а также ощущает нехватку личного состава, что не позволяет полноценно сопротивляться.