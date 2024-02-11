Политолог раскрыл задачи нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Политолог Перенджиев: генералу ВСУ Павлюку придется спасать фронт от краха

Фото: t.me/Pavliuk_KSV

После назначения Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ украинская армия вряд ли кардинально изменит тактику, поскольку невозможно постоянно лишь наступать или уходить в оборону, таким мнением поделился с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, одна из задач, которые поставили Павлюку, — не дать фронту «рассыпаться».

Как минимум нельзя позволить рассыпаться фронту. Нужно создать необходимые резервы, чтобы всегда была возможность закрывать брешь. Также необходимо создавать группировки для проведения контрудара, — объяснил эксперт.

Перенджиев пояснил, что тактика и действия бойцов в зоне вооруженного противостояния всегда зависит от ситуации на конкретной территории. На некоторых участках командование Украины может создавать группировки для проведения контрудара, а наивысшей целью является подготовка бойцов к прорыву на отдельных направлениях для перехода в контрнаступление.

Ранее правительство Украины сняло с должности Павлюка в оборонном ведомстве. Причиной увольнения был назван переход на другую работу. Позже стало известно о его назначении командующим Сухопутными войсками ВСУ. Ранее эту должность занимал Александр Сырский, который стал новым главнокомандующим.