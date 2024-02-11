Битва за Авдеевку 11 февраля: как далеко продвинулись ВС РФ, сводка

Фото: МО РФ

Российская армия продвинулась на северо-восточных окраинах Авдеевки, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости приходили сегодня с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 11 февраля?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 11 февраля 2024 года

«На Донецком фронте — жесткие встречные бои на восточных окраинах Новомихайловки. ВС РФ атаковали у Георгиевки, Невельского и Первомайского. Продвинулись на северо-восточных окраинах Авдеевки. Об окружении украинского гарнизона речь не идет, но ситуация для него критичная», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что ВС РФ продвигаются к дороге на севере Авдеевки.

«ВСУ вводят новые „мясные“ резервы, сообщает генерал Александр Тарнавский. Основные усилия российских войск сосредоточены на Авдеевском направлении, где они стремятся взять под свой контроль логистические маршруты ВСУ на северном фланге. В операционной зоне „Таврия“ российские войска нанесли множество авиаударов, совершили штурмы и артобстрелы», — отметил он.

«Рыбарь» передает, что на Авдеевском направлении ВС РФ еще сильнее приблизились к рассечению группировки ВСУ в городе, продвинувшись до улицы Чистякова и взяв под контроль квартал на улице Донецкая.

Фото: МО Украины

«Ключевые события происходят в районе Авдеевской автобазы: после взятия окрестностей железнодорожного моста российские подразделения смогли закрепиться на улице Чистякова, еще сильнее приблизившись к фактическому рассечению города надвое. На данный момент под контролем ВСУ остается промзона между железной дорогой и Индустриальным проспектом, которая выступает относительно безопасным маршрутом снабжения между силами ВСУ в северной и южной частях Авдеевки. В случае ее потери украинским формированиям останется уходить на запад полями. Вопрос в том, какое решение сейчас примет командование противника — отступать с целью сохранить личный состав или спешно перебрасывать подкрепления на удержание позиций, попадая под массированные удары артиллерии и планирующих авиабомб», — сообщил источник.

«Два майора» передают, что сейчас наиболее заметные успехи ВС России в ходе СВО отмечаются именно на Авдеевском направлении.

«С направления садового товарищества „Ивушка“ наши штурмовики продвигаются на юг, прорыв обороны ВСУ — более 2,5 км в глубину. Идут бои у „Царской охоты“ и на южном выступе фронта. В районе Марьинки сообщают о прорыве наших войск к центру Георгиевки, на запад. Южнее ВС России ведут бои на окраине Новомихайловки, которая является одним из узлов обороны по пути на Угледар», — добавил источник.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что вчера сообщили о серьезном продвижении российских штурмовых групп в северной части Авдеевки.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«В северной части Авдеевки ВС РФ расширяют вклинивание в северные районы города между коксохимическим комбинатом и затопленным карьером. Есть продвижение у берега карьера и в направлении Индустриального проспекта. Информация о взятии автобазы к востоку от проспекта носит преждевременный характер. Военные с мест сообщают, что не надо спешить с победными реляциями», — подчеркнул он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 11 февраля: что завтра, какой силы, прогнозы

Последние новости российского шоу-бизнеса 11 февраля: скандалы, списки

Филипп Киркоров: последние новости 11 января, шоу «Маска», слухи, концерты