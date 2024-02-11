Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ, говорится в опубликованном на сайте главы государства указе. Ранее эту должность занимал Александр Сырский, который стал новым главнокомандующим украинской армии.

В подчинение Павлюка входили в том числе 128-я бригада, по которой ВС РФ ударили «Искандерами» в Запорожье во время награждения. Кроме того, он руководил 10-й штурмовой бригадой, которой Зеленский присвоил нацистское название «Эдельвейс».

Накануне правительство Украины сняло с должности Павлюка в оборонном ведомстве. Причиной увольнения был назван переход на другую работу, однако не уточнялось, на какую именно.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».

Как считает директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, кадровые перестановки в руководстве ВСУ объясняются тем, что Зеленский вновь хочет наступать. По его словам, глава государства стремится «возродить концепт военной победы».

Позже Зеленский поменял состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны Украины. Первым указом украинский президент ввел в состав Ставки нового главкома ВСУ. Другим указом он ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны. В то же время из состава Ставки и СНБО были выведены Залужный и Юлий Лапутин.