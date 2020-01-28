https://static.news.ru/photo/9cb56be8-41ea-11ea-aece-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-премьер Виталий Мутко, ушедший в отставку с правительством Дмитрия Медведева и не попавший в новый состав кабмина, возглавил «Дом.РФ» — государственный банк, инвестирующий в жилищное строительство.

Виталий Мутко в должности вице-премьера отвечал за весь блок вопросов, которые находится введении «Дом.РФ», поэтому его назначение на эту должность выглядит логично. <...> В новой должности он продолжит отвечать за достройку жилья для обманутых дольщиков, — пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, до 2024 года «Дом.РФ» должен стимулировать строительство на 25,3 тысячи гектаров неиспользуемых участков и помочь заселению 40 тысяч дольщиков. Госкомпания отвечает за привлечение инвестиций в отрасль, повышение качества жилья, доступности ипотеки, развитие городов.

Компания отдаёт в федеральный бюджет 80% чистой прибыли. В первом полугодии 2019-го «Дом.РФ» заработал более 10 миллиардов рублей.

Как писал NEWS.ru, после президентского послания 15 января Мутко ушёл в отставку вместе со всем правительством. Эксперты говорили, что чиновник не сохранит пост в кабмине экс-главы ФНС Михаила Мишустина.