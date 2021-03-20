Минфин предлагает ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/0693857e-26be-11ea-8b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slavomir Kubes/CTK

Ужесточить требования к содержанию солода в пиве предлагает Минфин РФ в доработанном проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно техническому регламенту ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу с 1 января 2022 года, при производстве пива допускается замена части солода зерном или продуктами его переработки. При этом совокупная масса не должна превышать 50% массы заменяемого солода. При этом масса сахаросодержащих продуктов должна составлять не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

При этом в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя допускается замена лишь 20% солода. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызвали опасения, в частности у Союза российских пивоваров.

В результате в декабре 2020 года Минфин подготовил проект изменений в технический регламент о безопасности алкоголя. После обсуждений с экспертами он был доработан и опубликован.

Новый документ предлагает установить нормы, по которым при производстве пива допускается замена не более 20% солода на несоложённый продукт, при этом масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать 5%.

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