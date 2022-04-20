ЛДПР предложила Набиуллиной выпустить тираж купюр с портретом Жириновского

Фракция ЛДПР в Госдуме проводит встречу с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Участники намерены обсудить освобождение российской экономики от долларовой зависимости, целевые кредиты для бизнеса и сохранение ипотеки под 5%. Депутаты от ЛДПР во время беседы предложили Набиуллиной выпустить тираж купюр с портретом основателя партии Владимира Жириновского, который умер 6 апреля.

Мы также предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека, — говорится в сообщении партии в Telegram.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей. Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ушедший из жизни лидер ЛДПР был ярким политиком и большим профессионалом своего дела.

Церемония прощания с политиком состоялась 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов, Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемонию прощания с ушедшим из жизни лидером ЛДПР посетил президент России Владимир Путин. Отпевание Жириновского провёл лично патриарх Кирилл.