Хуснуллин рассказал о запасах пресной воды под Азовским морем

Пробы воды, добытой под Азовским морем, показали, что она является пресной. Окончательный анализ её запасов будет готов к 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Обнаружением и оценкой запасов пресной воды под Азовским морем занимается Росгеология. Согласно данным первичных исследований, из них ежегодно можно черпать от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров воды. Первая партия воды была добыта в июле текущего года.

Предполагается, что наличие запасов пресной воды под Азовским морем позволит решить проблему водоснабжения Крыма.

Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что Германия помогает России строить в Крыму систему водоснабжения для населения и масштабную оросительную систему. Он также считает, что сотрудничество Германии с Россией в проекте по строительству системы водоснабжения может свидетельствовать о том, что в Крыму всё же рассчитывают на открытие Северо-Крымского канала со стороны Украины. Он подчёркивает, что между Москвой, Киевом и даже Берлином на эту тему уже могут идти негласные переговоры.