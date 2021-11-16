Хуснуллин рассказал о запасах пресной воды под Азовским морем

Пробы воды, добытой под Азовским морем, показали, что она является пресной. Окончательный анализ её запасов будет готов к 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Обнаружением и оценкой запасов пресной воды под Азовским морем занимается Росгеология. Согласно данным первичных исследований, из них ежегодно можно
Предполагается, что наличие запасов пресной воды под Азовским морем позволит решить проблему водоснабжения Крыма.
Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что Германия помогает России строить в Крыму систему водоснабжения для населения и масштабную оросительную систему. Он также считает, что сотрудничество Германии с Россией в проекте по строительству системы водоснабжения может свидетельствовать о том, что в Крыму всё же рассчитывают на открытие Северо-Крымского канала со стороны Украины. Он подчёркивает, что между Москвой, Киевом и даже Берлином на эту тему уже могут идти негласные переговоры.