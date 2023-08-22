Ходаковский объяснил, как изменилась украинская философия войны Ходаковский: Украина пришла к позиции «урвать, что сможем»

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Александр Ходаковский

Философия войны для Украины изменилась, считает замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. В своем Telegram-канале он сообщил, что от амбициозных заявок о перемирии на условиях возврата к границам 1991 года Киев пришел к позиции «урвать, что сможем».

Если первоначально прицел делался на дальнюю дистанцию, то теперь нужно хотя бы что-нибудь давать «на-гора», чтобы партнеры могли показать своим избирателям, что их деньги не пропали даром, — пояснил Ходаковский.

Он напомнил, что еще несколько месяцев назад степень угрозы от украинских войск ему казалась очень высокой. Однако «ни количественный перевес, ни западное вооружение не стали для противника главными критериями успеха», подчеркнул замглавы Росгвардии в ДНР.

При этом все чаще говорят теперь уже про наше осенне-зимнее наступление — мы тоже перед возможными переговорами обязаны упрочить свои позиции. Остается открытым вопрос: что же в итоге получит Украина, кроме разорения страны? — задается вопросом Ходаковский

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР заявлял, что в конфликте на Украине дело идет к «перемирию». По его словам, начались определенные процессы в экономике, вызванные повышенной нагрузкой, но в целом страна выдержала и поймала равновесие.