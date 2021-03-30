Граждане России просрочили рекордное число микрозаймов

https://static.news.ru/photo/5788b812-f6d6-11ea-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам февраля 2021 года количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России достигло новой рекордной цифры и составило 5,4 миллиона займов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

По имеющимся данным, в феврале число просрочек увеличилось на 1,8% в сравнении с январём. При этом доля от всех выданных в стране микрозаймов снизилась на 0,3% — до 40,6%.

Количество так называемых плохих займов увеличилось за месяц на 2,2%, составив рекордные 59,6 миллиона рублей. В этом портфеле доля просрочки стала больше на 0,5% и достигла показателя 34,7%.

Также сообщается, что в феврале микрофинансовые организации выдали гражданам России на 7,3% меньше займов — 1,8 миллиона ссуд. Средний размер микрозайма также уменьшился на 0.4% и составил 13 107 рублей. Таким образом, сумма выдач в прошлом месяце снизилась до суммы в 23,8 миллиарда рублей. Это стало минимальным результатом с сентября 2020 года.

По итогам февраля общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 171,8 миллиарда рублей. Этот показатель превысил январский на 0,7%.

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