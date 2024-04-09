Диверсия или халатность: что общего между прорывом дамбы в Орске и Херсоне?

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Паводок в Орске

Орск и прилегающие районы Оренбургской области столкнулись с катастрофическим наводнением из-за прорыва дамбы, причины которого не удается определить уже несколько дней. Из-за чего случилась катастрофа и какое сходство с прорывом плотины Каховской ГЭС, может ли это быть украинской диверсией?

Сколько раз прорвало дамбу в Орске

Город Орск в Оренбургской области превратился в зону стихийного бедствия, после того как вечером 5 апреля весенний паводок прорвал дамбу на реке Урал. За два дня до этого на фоне очень высокого паводка мэр города Василий Козупица лично инспектировал дамбу и заверил, что бояться нечего.

В дальнейшем дамбу прорвало еще на трех участках. 6 апреля МЧС сообщило о втором и третьем прорывах, в результате которых вода начала быстро затапливать поселок Борисоглебский. Четвертый прорыв дамбы произошел 8 апреля в районе поселка Лесоторговый. К этому времени ширина первого прорыва дамбы составила 10 м, высота — 9 м.

Прорыв дамбы связывали с жизнедеятельностью грызунов, а также с неверной оценкой предстоящего паводка и ошибками в проектировании. В ситуации разбирается Следственный комитет. Версий о возможной причастности украинской стороны к прорыву не озвучивалось.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что произошло с дамбой Каховской ГЭС

Катастрофа на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня 2023 года. Как сообщили местные жители, сильный взрыв в районе плотины прогремел около 02:50 утра.

Ко второй половине дня 6 июня глава администрации Новой Каховки сообщил, что уровень воды в городе перешел отметку 11 метров. По свидетельствам очевидцев, вода стояла на центральном Днепровском проспекте. В остальных населенных пунктах в русле Днепра вода поднялась на уровень от 5 до 8 м. От наводнения пострадали прежде всего населенные пункты на левобережье, подконтрольном России. В результате затопления погибли не менее 52 человек. Большой ущерб был нанесен окружающей среде и сельскому хозяйству.

Компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит ремонту. Киев сходу обвинил в разрушении ГЭС российскую сторону. Эту версию поддержали западные СМИ. В России в свою очередь напомнили, что ВСУ обстреливали Каховскую ГЭС и окрестности еще осенью 2022 года, в ноябре были разрушены железнодорожный и автомобильный мосты. В частности, ВСУ обстреливали объект во время визита замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

В Кремле и Минобороны назвали разрушение плотины ГЭС преднамеренной диверсией Киева, осуществленной с целью лишить воды Крым и отрезать ВСУ от российских войск естественной преградой, чтобы перебросить высвободившиеся войска в район контрнаступления в Запорожье.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона

Изначально сообщалось об артиллерийском или ракетном ударе по плотине ГЭС. Однако позже эксперты заявили, что причиной стал целенаправленный подрыв плотины. Это подтвердили данные Норвежского института сейсмических наблюдений NORSAR, сейсмические станции которого зафиксировали в районе Каховской ГЭС во вторник, 6 июня, в 02:54 мощный толчок. Аналогичные данные дали американские спутники, инфракрасные датчики которых зафиксировали тепловую сигнатуру от взрыва.

Эксперты так и не дали окончательного ответа на вопрос о том, что случилось с плотиной Каховской ГЭС. Российская сторона обвиняет Украину, указывая, что подконтрольные РФ районы больше всего пострадали в результате катастрофы и последующего наводнения. Была выдвинута версия, согласно которой подрыв подготовили украинские диверсанты.

Какие теракты и диверсии в России связывают с разведкой Украины

Власти России связывают с Главным управлением разведки МО Украины активную диверсионную деятельность на российской территории.

Так, ГУР Украины признал свою причастность к двум терактам против Крымского моста, которые унесли жизни нескольких мирных граждан. Кроме того, в марте 2024 года начальник СБУ Василий Малюк дал понять, что украинские спецслужбы могут быть причастны к убийствам журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, убийству бывшего нардепа Верховной рады Украины Ильи Кивы и покушению на писателя и политика Захара Прилепина.

Фото: Пресс-служба Захара Прилепина/ТАСС Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин (слева направо) в больничной палате. Прилепин получил ранения 6 мая утром в результате подрыва автомобиля

К другим терактам, совершенным украинской стороной против России, относятся обстрелы Запорожской АЭС и ее территории, которые были подтверждены МАГАТЭ; массированные ракетные обстрелы Белгорода, в ходе которых ВСУ наносили удары по жилым районам и местам массового скопления людей перед Новым годом и после него; а также массовый телефонный терроризм во время президентских выборов в России, когда украинская сторона провоцировала людей на акции против избирательных участков.

Особняком среди терактов, которые могут быть связаны с Украиной, стоит нападение на «Крокус Сити» 22 марта, в результате которого погибли более 145 человек. МИД РФ и Служба внешней разведки указали на то, что факты свидетельствуют о непосредственной причастности Украины к нападению: боевики сообщили, что их куратор приказал бежать после теракта через украинскую границу, где для них готовили безопасный коридор.

Что стало причиной прорыва дамбы в Орске

Причина крупномасштабного прорыва защитной дамбы в Орске пока не ясна. Следственный комитет расследует дело о халатности и нарушении правил безопасности при эксплуатации сооружения.

Между тем директор строительной компании АО «Спецстрой», которая была подрядчиком при создании дамбы, предположил в эфире Первого канала, что прорыв был вызван грызунами.

«Остался только один фактор — грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой двух-трехсантиметровой дырочки, отверстия норки хватило бы, чтобы вода пошла», — заявил Сергей Комаров.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru Паводок в Орске

Мэр Орска Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24» отмел эту версию.

«Причина очевидна — это невероятно высокий паводок, у нас самый большой паводок был в 1942 году. <...> И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, который не выдержали никакие сооружения, который перелил все, что можно, и превзошел, побил все рекорды», — сказал он.

Какая реакция на Украине на катастрофу в Орске

Украинские пользователи комментируют поступающую из Оренбуржья информацию. В соцсетях они высказывают насмешки по поводу сокрушительного паводка и его последствий.

«А это вам за Каховку, нравится?» — пишут в комментариях в Telegram.

«Решили разрушить экосистему и у соседей, и у себя», — злорадствует одна из пользовательниц.

Однако ряд антивоенных Telegram-каналов на фоне поведения украинских пользователей в Сети перешли на российскую сторону. Так, канал «Бомжи в Париже», автор которого родом из Орска, отметил токсичность и злорадство украинцев в соцсетях и попросил своих читателей прислать ему список российских сборов на нужды СВО, чтобы поддержать российских военных. По словам автора канала, желания поддерживать Киев после реакции украинских пользователей у него нет.

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