Депутата Мосгордумы оштрафовали за участие в акции 23 января

https://static.news.ru/photo/0626aa94-87fc-11eb-adee-96000091f725_660.jpg Екатерина Енгалычева Фото: duma.mos.ru

Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву на 150 тысяч рублей за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

18 марта 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения <...> и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей, — рассказала Бондарева.

До этого депутат сообщала, что её задержали возле дома 13 марта. Поводом для задержания стало участие в несогласованной акции 23 января. Эту информацию также подтвердила фракция КПРФ в Мосгордуме.

Сама же депутат отмечает, что в тот день она находилась на митинге в качестве корреспондента. По её словам, у неё были при себе пресс-карта, удостоверение журналиста, а также ей было выдано редакционное задание.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые митинги. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Ранее NEWS.ru писал, что депутата Московской городской думы и члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина могут арестовать на 30 суток, рассказал его адвокат. Этот срок он может получить по делу об организации акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января в Москве.