Беспилотник ВВС США провёл разведку над закрытым районом Крыма

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Стратегический беспилотник ВВС США провёл разведывательный полёт над воздушным пространством Крыма, ранее объявленным закрытым.

Как сообщает «Интерфакс», летательный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы итальянского острова Сицилия, пролетел вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров, а также вдоль берегов Краснодарского края.

Власти РФ ввели с 20 по 24 апреля ограничения на полёты над частью Крыма и Чёрного моря. Меры касаются перелётов до высоты в 19 тысяч метров над южным Крымом — от Севастополя до Феодосии, также над прилегающими территориальными водами РФ. Район объявлен опасным для авиалайнеров.

Ранее Москва заявила, что с 24 апреля по 31 октября 2021-го приостанавливается мирный проход через территориальные воды РФ иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря.

16 апреля сообщалось, что российский Миг-31 перехватил над Тихим океаном летевший к границам РФ разведывательный самолёт RC-135 Военно-воздушных сил США. Он летел вдоль юго-восточного побережья Камчатки, но военные РФ не позволили ему нарушить государственную границу