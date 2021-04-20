Беспилотник ВВС США провёл разведку над закрытым районом Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провёл разведывательный полёт над воздушным пространством Крыма, ранее объявленным закрытым.
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Власти РФ ввели с 20 по 24 апреля ограничения на полёты над частью Крыма и Чёрного моря. Меры касаются перелётов до высоты в 19 тысяч метров над южным Крымом — от Севастополя до Феодосии, также над прилегающими территориальными водами РФ. Район объявлен опасным для авиалайнеров.
Ранее Москва заявила, что с 24 апреля по 31 октября 2021-го приостанавливается мирный проход через территориальные воды РФ иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря.
16 апреля сообщалось, что российский Миг-31 перехватил над Тихим океаном летевший к границам РФ разведывательный самолёт RC-135 Военно-воздушных сил США. Он летел вдоль юго-восточного побережья Камчатки, но военные РФ не позволили ему нарушить государственную границу