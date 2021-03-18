Злоумышленник украл ковчег с мощами из храма в Ростове-на-Дону

Ковчег с мощами святого Александра Свирского был украден из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции установили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Им оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег изъят и в скором времени будет возвращён в храм..., — цитирует её ТАСС.
Волк добавила, что возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Ранее суд в Чите приговорил к 120 часам обязательных работ молодого человека, прикурившего сигарету от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери.
Отмечается, что 18-летний читинец снял свой поступок на видео. Ролик появился в соцсетях в июле 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс. Молодому человеку пришлось публично выразить раскаяние и несколько раз извиниться перед прихожанами храма. Несмотря на это, уголовное дело в отношении читинца поступило в суд. Городская епархия при этом попросила проявить милосердие к подсудимому, писал NEWS.ru.