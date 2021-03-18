Злоумышленник украл ковчег с мощами из храма в Ростове-на-Дону

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На территории Крыма будет восстановлено водоснабжение, несмотря на козни со стороны Украины. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной. Об этом сообщил постпред республики при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. Захарова, в...