https://static.news.ru/photo/85b901e8-5257-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Достойная Жизнь/vk.com

Алтайский журналист Сергей Харин возглавит региональное отделение партии «Достойная жизнь», которая была создана 25 января 2020 года экс-депутатом ЛДПР Романом Худяковым. По словам Харина, основная задача партии — сделать достойной жизнь обычных россиян.

Мы создали партию не для народа, а для людей. Наша задача — помочь им заниматься любимым делом, развивать свой бизнес и жить достойно, — рассказал «МК на Алтае» Сергей Харин.

Он также сообщил, что не ставит перед собой задачи конкурировать с другими партиями и воевать за избирателя. «Достойная жизнь», по его словам, должна обрасти не количеством её сторонников, а количеством сделанных для региона полезных дел.

Как писал NEWS.ru, на сегодняшний день в России зарегистрировано 50 политических партий, большая часть из которых известна лишь в узких кругах. Минюст сообщил о создании оргкомитетов 39 новых фракций. Эксперты связывают такую активность с приближающимися выборами в Госдуму в 2021-м году. Сегодня наиболее востребованным у обывателя является левопопулистский, патриотический блок, где активно поднимаются такие темы, как разрыв между богатыми и бедными, несправедливость нынешней системы, повышение социальных пособий. Этот тренд прослеживается, в первую очередь, в названиях оргкомитетов новых фракций — «Достойная жизнь», «Благо народу», Партия народа и «Сильные люди».