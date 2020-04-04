Жителя Оренбурга арестовали из-за повторного нарушения режима самоизоляции

Суд Оренбурга принял решение арестовать на семь суток местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции.
Мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома. Ранее он уже получал предостережение о нарушении требования о самоизоляции и снова находился в удалённом расстоянии от места жительства.
Ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток, — цитирует РИА Новости сообщение управления МВД региона.
Решение было принято в целях нераспространения коронавируса.
Как писал NEWS.ru, в Оренбургской области люди могут покинуть свой дом только для того, чтобы добраться до работы или сходить в ближайший магазин и аптеку. При этом все обязаны иметь при себе документы, подтверждающие личность.