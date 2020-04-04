Жителя Оренбурга арестовали из-за повторного нарушения режима самоизоляции

Общегородские субботники, намеченные в Москве на 11 и 25 апреля, отменены из-за пандемии коронавируса. По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, порядок на улицах и во дворах будут наводить сотрудники коммунальных служб.

Традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб, — сообщил ТАСС Бирюков. Как писал NEWS.ru, власти Москвы заявили,...