Заработок губернатора Волгоградской области увеличился в 2019 году

https://static.news.ru/photo/9890f1f0-d4ce-11ea-af85-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бочаров Фото: kremlin.ru

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в 2019 году заработал 6,12 миллиона рублей.

Сведения о доходах главы региона и его супруги за прошлый год опубликованы на сайте администрации региона.

Согласно декларации, по сравнению с предыдущим отчётным периодом Бочаров заработал на 900 тысяч рублей больше, доход в 2018 году составил свыше 5,2 миллиона рублей.

Доход супруги главы региона в 2019 году увеличился почти на 130 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом и составил 1,28 миллиона рублей. Судя по декларации, Бочаров и его жена не приобретали новой недвижимости, также за губернатором не числится никакого личного транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов задекларировал 22,06 млн рублей дохода за 2019 год. Это в три раза больше средств, полученных им в 2018 году (6,96 млн рублей) и практически равно доходам, задекларированным за 2017 год (22,009 млн рублей).