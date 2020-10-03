Экологи предложили из космоса оценить масштаб загрязнения на Камчатке

https://static.news.ru/photo/370b3f04-058d-11eb-8460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Специалисты российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) предложили организовать космический мониторинг ситуации с загрязнением акватории Халактырского пляжа на Камчатке. Есть несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но пока у экспертов недостаточно оснований, чтобы выбрать и озвучить одну из них, сообщил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Сейчас WWF России рассматривает возможность организовать оперативный мониторинг ситуации из космоса, — цитирует пресс-служба организации Книжникова.

По данным WWF России, в настоящее время задействованы все необходимые профильные службы, отобранные пробы уже показали превышение по фенолам и нефтепродуктам. Правительство Камчатки в курсе и принимает все возможные меры для оценки масштабов загрязнения и видов загрязняющих веществ.

Как писал NEWS.ru, следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

По предварительным данным, гибель морских обитателей произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтепродуктов из неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные. Из-за этого и вода изменила цвет.