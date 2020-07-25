Врио главы Хабаровского края обсудит возобновление работы с рестораторами

https://static.news.ru/photo/9a1b848e-ce54-11ea-b42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на своей странице в социальной сети сообщил, что собирается встретиться с местными рестораторами и руководителями заведений общественного питания для обсуждения поэтапного возвращения к нормальной работе после ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Политик сообщил, что планировал отправиться в северные районы региона. Однако из-за нелётной погоды он посетил Ванино, где находится один из самых крупных дальневосточных морских портов.

По дороге врио губернатора ознакомился с акцией рестораторов и начальства общепитов «Хотим кормить людей, а не голубей». Дегтярёв оказался солидарен с этой позицией.

На следующей неделе приглашаю, учитывая социальную дистанцию, 10–12 руководителей и владельцев крупных сетей общепита. Через общественные организации предпринимателей мы договорится о встрече, пригласим главного санитарного врача края и обсудим поэтапный выход на режим работы, — сказал политик в Instagram.

В Хабаровском крае с 11 июня начался первый этап выхода из самоизоляции. Открылись промтоварные магазины, фитнес-клубы, летние кафе. Приём посетителей в помещениях пока не разрешили.

Как ранее писал NEWS.ru, ради блага местных жителей врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв готов ходить «в баню с большими начальниками». Об этом он заявил в прямом эфире.