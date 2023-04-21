Военный ВСУ показал превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске «РВ»: боец ВСУ случайно показал многоэтажный дом в Артемовске, превращенный в крепость

Фото: t.me/RVvoenkor

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время съемки «героического» ролика для соцсети TikTok в Артемовске (Бахмуте) случайно показал многоэтажный дом, который превратили в опорный пункт, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны». По данным канала, такой вид в Артемовске и других городах Донецкой Народной Республики (ДНР) сейчас имеет большинство жилых домов.

На кадрах съемки видно, что вокруг здания вырыты окопы, ведущие в подвал. На балконах почти на каждом этаже дежурят украинские военные с оружием.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что украинские власти призывами к эвакуации мирных жителей из Артемовска выдают свои планы вновь перейти к террористической тактике и прикрываться гражданским населением. По его словам, к таким методам ВСУ уже прибегали в Мариуполе.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркнул, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.