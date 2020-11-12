Водитель «Фургаломобиля» арестован на десять суток во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/481fefd4-2490-11eb-ad9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/t_khabarovsk

Ростислав Смоленский, водитель так называемого «Фургаломобиля» — машины, которая неизменно присутствует на проходящих в Хабаровске акциях в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, получил десять суток ареста, сообщила помощник председателя Первореченского районного суда Владивостока Александра Чухиль.

Как сообщил защитник Смоленского Дмитрий Зубарев, на водителя был составлен административный протокол из-за висящего в салоне автомобиля ароматизатора воздуха с изображением, напоминающем символику одной из запрещенных в РФ экстремистских организаций, передаёт РИА Новости.

Накануне судья вынес постановление, которым признал Смоленского виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») и назначил ему административный арест сроком на 10 суток. Срок отбытия исчислять с 00.10 11 ноября, — уточнила представитель суда.

Зубарев рассказал, что 12 ноября защита Смоленского намерена подать жалобу в Приморский краевой суд, а если он оставит в силе решение районного суда, то защита намерена обратиться в ЕСПЧ.

В июле 2020 года водитель «Фургаломобиля» уже был был арестован на восемь суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом. С момента задержания экс-губернатора в крае регулярно проходят акции в его поддержку.

Как писал NEWS.ru, суд арестовал недвижимое имущество экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Подмосковье. Это земельный участок в четверть гектара и недостроенный дом.