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Суд арестовал особняк и участок Фургала под Москвой

06:30, 07 ноября 2020 17
Сергей Фургал Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Суд арестовал недвижимое имущество экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Подмосковье. Это земельный участок в четверть гектара и недостроенный дом.

Обеспечительные меры наложены в рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала, участок и дом опального губернатора находятся в Дмитровском районе, пишет ТАСС. Издание уточняет, что на участке стоит огромный и почти достроенный дом, в котором уже выполнена покраска.

Защита экс-губернатора считает арест безосновательным и уже обжаловала это решение.

Сергей Фургал был арестован по подозрению в причастности к организации заказных убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Хабаровска в очередной раз пришли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам журналистов, на площади Ленина собралось 200–300 митингующих.

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