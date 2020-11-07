Суд арестовал особняк и участок Фургала под Москвой

Суд арестовал недвижимое имущество экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Подмосковье. Это земельный участок в четверть гектара и недостроенный дом.
Обеспечительные меры наложены в рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала, участок и дом опального губернатора находятся в Дмитровском районе,
Защита экс-губернатора считает арест безосновательным и уже обжаловала это решение.
Сергей Фургал был арестован по подозрению в причастности к организации заказных убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Хабаровска в очередной раз пришли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам журналистов, на площади Ленина собралось 200–300 митингующих.