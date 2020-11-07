Суд арестовал особняк и участок Фургала под Москвой

https://static.news.ru/photo/8945b092-20a9-11eb-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Суд арестовал недвижимое имущество экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Подмосковье. Это земельный участок в четверть гектара и недостроенный дом.

Обеспечительные меры наложены в рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала, участок и дом опального губернатора находятся в Дмитровском районе, пишет ТАСС. Издание уточняет, что на участке стоит огромный и почти достроенный дом, в котором уже выполнена покраска.

Защита экс-губернатора считает арест безосновательным и уже обжаловала это решение.

Сергей Фургал был арестован по подозрению в причастности к организации заказных убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Хабаровска в очередной раз пришли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам журналистов, на площади Ленина собралось 200–300 митингующих.